Cabo Verde desce uma posição no Ranking da FIFA

28/11/2019 18:27 - Modificado em 28/11/2019 18:27

Foto: FCF

A FIFA atualizou hoje o Ranking Mundial, tendo Cabo Verde descido uma posição, ocupando agora o lugar 78° no Ranking. No continente africano os Tubarões Azuis são os 16° classificados.

Apesar de ter somado um ponto, passando a totalizar agora 1319 pontos, foi insuficiente para os Tubarões Azuis, manterem o 77° lugar.

Relativo ao Grupo F de apuramento para o CAN 2021, os Camarões (1409 pontos) também desceram uma posição passando a ocupar o 53º lugar, enquanto Moçambique (1200 pontos) subiu sete lugares estando agora no lugar 105 do atual ranking e o Ruanda (1089) pontos desceu duas posições é agora o 131º classificado.

No Top 10 do Ranking houve apenas uma mudança, a Croácia ultrapassou Portugal e é agora a sexta classificada. De resto a Bélgica continua a ser a número um mundial.