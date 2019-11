São Vicente focado na revalidação do título no Campeonato Nacional do Desporto Paralímpico que acontece em Dezembro

28/11/2019 01:23 - Modificado em 28/11/2019 01:23

No âmbito da realização do IX Campeonato Nacional do Desporto Paralímpico 2019 (CANADEP), organizado pelo Comité Paralímpico de Cabo Verde e que se realiza nos dias 30 de Novembro e 01 de Dezembro, no Estádio Nacional e Pavilhão Desportivo Vavá Duarte, dezoito atletas de São Vicente estão a preparar com afinco para a revalidação do título conquistado em 2018.

Envolvendo atletas das modalidades individuais e coletivas, o campeonato vai ser disputado nas modalidades de atletismo, salto, arremesso de pesos, vólei e basquetebol em cadeiras de rodas, levantamento de peso, e demonstração de ténis virado para pessoas com deficiência de membro superior, provas a serem disputadas no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte (modalidades de salão) e no Estádio Nacional (atletismo e cerimónia de abertura), na Cidade da Praia.

São Vicente prepara a sua participação na prova que envolve atletas com diferentes níveis de deficiência física, com 18 atletas (13 masculinos e 5 femininos) registando um aumento de cinco em relação a edição de 2018, onde a ilha esteve representado por 12 atletas e que conseguiram vencer o título nacional com 19 medalhas e duas taças.

O treinador dos atletas sanvicentinos, Alcindo Lopes, ao NN garante que a preparação dos atletas arrancou, logo após a realização do Campeonato Regional que decorreu entre os meses de Julho e Agosto, por forma a estarem bem preparados para corresponder às exigências no maior palco do desporto adaptado em Cabo Verde.

“Queremos certamente revalidar o título conquistado, porque queremos que os nossos atletas estejam nas maiores provas internacionais. É para isso que temos vindo a trabalhar todos os dias” vincou o treinador da equipa mindelense que irá seguir viagem nesta quinta-feira, 27, para a Cidade da Praia.

São Vicente irá competir nas modalidades de atletismo (100, 200, 400 e 3000 metros), para amputados membro superior (T-47) e Deficientes Visuais (T-11, T-12 e T-13), ainda levantamento de peso, Salto em comprimento, volley sentado, basquetebol em cadeira de rodas e ainda arremesso de peso (amputado membro inferior T-49 e T-50).

De realçar que a organização desta prova conta ter o envolvimento de 120 atletas de todas as regiões desportivas, tem como principais objetivos, de acordo com a organização, o intercâmbio desportivo entre os atletas com deficiência do nosso país como meio de inclusão na sociedade e selecionar os atletas que vão representar Cabo Verde nas próximas competições internacionais.