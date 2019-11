António Monteiro: “Os jovens cabo-verdianos estão à espera de uma oportunidade que tarda em chegar”

27/11/2019 15:03 - Modificado em 27/11/2019 15:03

Foto: Inforpress

O líder da UCID, António Monteiro, incita o Governo a fazer acertar os anúncios com o que é realidade em matéria de emprego jovem no país, vincando que “os jovens cabo-verdianos estão à espera de uma oportunidade que tarda em chegar”.

António Monteiro fez estas declarações durante o segundo debate parlamentar deste mês, no debate mensal com o primeiro-ministro, cujo tema – Juventude, Qualificação e Emprego – foi agendado a pedido do grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV-oposição).

De acordo com o líder da UCID, no site do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) “não se encontra nada” sobre o emprego e, por isso, “fica difícil aos políticos apresentarem dados” na casa parlamentar cabo-verdiana.

“Se estivesse tudo bem, consoante os anúncios feitos pelo Governo, de certeza absoluta este site do IEFP teria todos os dados para podermos aquilatar sobre aquilo que é a realidade nesta matéria [do emprego] ”, declarou António Monteiro.

Conforme Monteiro, o Orçamento de Estado para 2020 será aprovado e não sendo possível resolver aquilo que o Governo prometeu durante a campanha eleitoral, estar-se-à mais uma vez a hipotecar a vida dos jovens, concluiu.