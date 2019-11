Quarta Campanha de limpeza “Soncent d’costa limpe” será a última deste ano

27/11/2019 00:47 - Modificado em 27/11/2019 00:47

A 4ª campanha de limpeza “Soncent d’costa limpe”, a ser realizada no sábado, 30 de novembro, na praia de Norte de Baía, impulsionada pela associação ambiental Biosfera 1, será a última deste ano e como tal a organização espera uma grande adesão dos mindelense para combater o que considera ser “uma invasão externa de plásticos”.

Durante as três primeiras campanhas a Biosfera 1 já conseguiu remover cerca de 30 metros cúbicos de lixo entre a Praia Grande e a Praia de Norte, movimentando mais de uma centena de voluntários.

A grande adesão dos jovens, sobretudo das crianças que marcaram presença em grande número, durante estas três campanhas de limpeza, fez com que fosse possível remover grande quantidade de lixo acumulado na praia de Norte de Baía.

Para este fim-de-semana, o presidente da Associação Ambiental Biosfera 1, Tommy Melo, espera novamente grande aderência das pessoas em torno desta causa, principalmente dos grupos ativos de São Vicente, no sentido de deixar esta praia limpa.

“Estamos lutando contra uma invasão externa. A maior parte do lixo plástico é proveniente do exterior. Se todos juntarmos, estaremos lutando contra este mal” lança este ambientalista, sobre a problemática do lixo que se acumula nesta praia, trazido pelas correntes marítimas.

De frisar que durante estas edições a Biosfera 1 tem contado com vários parceiros como o projeto Voluntarismo (que, entre outros, engloba jovens turistas que em S. Vicente aliam o turismo ao voluntariado) e ainda a Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV).

Após a realização desta edição, a campanha terá um interregno devido as férias da associação e depois será retomada em Janeiro de 2020.