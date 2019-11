Mitú Monteiro: “Em Cabo Verde o mar é a nossa riqueza, por isso temos que saber utilizá-la”

27/11/2019 00:02 - Modificado em 27/11/2019 00:05

O kitesurfista cabo-verdiano Mitú Monteiro, vice-campeão mundial de Kitesurf encontra-se em São Vicente no âmbito da 2ª edição da Cabo Verde Ocean Week, onde assegurou a importância que o mar tem para o nosso país, principalmente em termos de geração de negócios.

Mitú Monteiro fez estas afirmações durante o Sunset Talk na Laginha, vincando que tudo à sua volta está ligado ao mar e que ela terá que ser vista como uma forma de negócio. “Em Cabo Verde o mar é a nossa riqueza, por isso temos que saber utilizá-la” sustentou.

Sobre o convite feito para participar neste evento que incide totalmente à volta do mar, o kitesurfista afirmou que aceitou logo à primeira, porque era uma oportunidade para poder partilhar a sua história de vida com crianças e jovens de outros pontos do país.

“Estive hoje em escolas a falar com as crianças, a contar-lhes um pouco da minha experiência de vida, todas as dificuldades por que passei, mas que agora tenho um resultado positivo de todo esse esforço. Foi bom deixar-lhes uma mensagem positiva e que talvez o futuro deles possa ser no Kitesurf, Body board ou Surf”, salientou Mitú Monteiro.

Para o vice-campeão do mundo, os jovens terão que correr e lutar pelos seus sonhos, porque se não lutarem por eles será difícil alcançar algo positivo na vida.

Uma janela de oportunidade para o negócio, é assim que Mitú Monteiro, vê a pratica das modalidades relacionadas com o mar, entendendo que poderá mudar a vida de muitas pessoas, como é de resto o seu exemplo de vida. “Vivo diretamente do mar porque tenho a minha escola e todas as viagens que faço são sempre ligadas ao mar” sublinhou.

Entretanto, o mesmo sustentou que a educação ambiental é um fator importante, que tem que ser levado em conta, afirmando que ela terá que ser vista como a nossa casa, por isso teremos que cuidar da nossa natureza. “Se cada pessoa fizer um pouco, amanhã teremos um mar diferente” concluiu Mitú Monteiro, que continuará as suas ações na cidade do Mindelo nesta quarta-feira, 27.

De realçar que na manhã de terça-feira, 26, Mitú Monteiro levou a cabo uma demonstração de Kitesurf na praia da Laginha e durante a tarde efetuou uma visita ao Liceu José Augusto Pinto, onde fez uma sessão fotográfica e ainda intervenções juntas dos alunos.

De realçar que a 2ª Edição da Cabo Verde OceanWeek, que acontece de 25 a 29 de novembro, em vários pontos estratégicos da cidade do Mindelo, conta com a participação de vários organismos e personalidades nacionais e internacionais ligados ao sector do mar.