Hipotermia, desidratação e fome são as causas de morte dos seis ocupantes de embarcação de boca aberta encontrada nas proximidades do Paul

26/11/2019 17:54 - Modificado em 26/11/2019 17:54

Os cadáveres dos seis homens de origem ainda por identificar, encontrados na manhã desta segunda-feira, 25, nas proximidades do município do Paul, em Santo Antão, morreram de hipotermia, desidratação e fome, isto conforme, avaliação feita pelo médico legista.

Conforme informações avançadas pela Rádio Pública, os corpos não apresentavam sinais de violência física.

A mesma fonte assegura, que todos os seis cadáveres foram a enterrar no cemitério da cidade das Pombas no Município do Paul. Foram também recolhidos as impressões digitais dos mesmos para posterior identificação, para se saber a nacionalidade dos ocupantes, que ao que tudo indica poderão ser de origem senegalesa.

Só 24 hora depois de serem encontrados é que as autoridades competentes conseguiram remover os seis cadáveres, que segundo informações são provenientes da costa ocidental africana.

Entretanto, o director nacional da Polícia Nacional (PN), Emanuel Estaline Moreira disse à imprensa que a polícia ainda “não tem qualquer informação” sobre a nacionalidade dos seis cadáveres. “Neste momento ainda o nosso pessoal está no terreno juntamente com as outras autoridades e estamos a aguardar por informações mais precisas. É uma embarcação, em princípio, vinda da costa africana, dos países vizinhos. Vamos aguardar por mais informações para nos podermos pronunciar”, referiu Estaline Moreira.