II Edição da Cabo Verde Ocean Week destaca a importância que o país atribui à economia azul

26/11/2019 13:24 - Modificado em 26/11/2019 13:24

Para Jorge Carlos Fonseca, que discursava em São Vicente na abertura da 2ª edição da Cabo Verde Ocean Week, a promoção da economia marítima e do processo de desenvolvimento pressupõe um modelo de governação e de monitorização de trocas de experiências, conhecimento e saber no domínio da gestão do ecossistema marítimo.

O presidente da República afirma que, com esta segunda edição da Cabo Verde Ocean Week, o país demonstra a grande importância que atribui à economia azul.

“Uma segunda edição que não só permitir-nos-á efetuar um balanço e extrair lições da primeira edição deste importante evento, como também, será, seguramente, uma excelente ocasião para o aprofundamento e o debate sobre projetos, atividades e oportunidades de negócios que podem ser desenvolvidos no nosso país no quadro da economia azul”, destaca Jorge Carlos Fonseca.

Para isso, o Chefe de Estado pede maiores investimentos nas infraestruturas portuárias, de modo a fornecer serviços de qualidade tanto aos navios quanto aos turistas que chegam em busca de momentos e de recantos aprazíveis e também abranger a montagem de uma logística de fornecimento regular de serviços geradora de confiança junto dos parceiros económicos.

Na mesma linha, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, frisou a importância de um planeamento e investimento, a médio e longos prazo, no sentido de edificar e sustentar os diversos vetores essenciais a uma nação marítima.

“É o mar que nos torna grandes. Se tivermos lucidez e a visão estratégica para o usar em benefício e interesse nacional”, sublinha Augusto Neves, alegando que só se pode tirar partido do mar com uma visão e planeamento estratégicos e que trazem proveitos assinaláveis combinados com medidas certas.

Referindo-se a investimentos, como a construção do Terminal de Cruzeiros da ilha que, segundo Neves, vai arrancar nos próximos meses e as obras de construção da cadeia de hotéis terão, no entender do autarca mindelense, um papel fulcral na dinamização do turismo marítimo e desenvolvimento turístico e da economia nacional. “Cabo Verde é indubitavelmente uma nação marítima”, destaca.

Com a criação da Zona Especial de Economia (ZEE) marítima, o ministro da Economia Marítima, José Gonçalves, assegura que a ilha será modernizada e transformada com o estabelecimento deste projecto. Estas iniciativas todas, em torno do mar, abonam para potenciar a centralidade do nosso mar, aqui no seu epicentro, na ilha de São Vicente”.

Ainda no seu discurso Jorge Carlos Fonseca diz que, ao assumir a presidência da CPLP, Cabo Verde elegeu o mar como uma das suas prioridades, pois não poderia ignorar o seu grande potencial económico e a ligação dos povos.

“Esta conferência é uma demonstração inequívoca do interesse do governo e do Estado cabo-verdiano em incrementar o aproveitamento do mar em prol do seu desenvolvimento económico e social, respeitando sempre a preservação do meio ambiente marinho a sustentabilidade dos recursos do nosso mar”, sublinha o chefe de Estado.

Por isso, diz que a preocupação da economia azul tem sido uma constante na agenda dos governos de Cabo Verde. “A escolha desta ilha, como polo de excelência para o desenvolvimento das atividades ligadas ao mar, não poderia ser mais acertada, seja pelo papel que esta cidade assumiu no passado e desempenha atualmente, seja pelas condições inquestionáveis que a ilha reúne. Dispõe de centros de pesquisa e de formação de quadros qualificados e de uma mão-de-obra que, facilmente, se adapta às exigências atuais, tanto no domínio da pesca como da moderna transformação industrial do pescado”.

Sendo que a ilha dispõe ainda de um apreciável potencial para integrar o circuito turístico nacional, detém uma grande tradição na área dos transportes marítimos, para além do seu rico potencial cultural, importantes pilares na estruturação da economia azul.

O acto de abertura da segunda edição da Ocean Week, teve lugar no Centro Oceanográfico do Mindelo.