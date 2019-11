Cabo-verdiana Janice da Silva recebeu quatro distinções Internacionais em 2019

26/11/2019 00:42 - Modificado em 26/11/2019 00:43

A humanista e diplomata cabo-verdiana Janice da Silva recebeu quatro distinções internacionais em 2019, nos quatro continentes, por conta dos trabalhos que desenvolveu durante vinte anos em Organismos Internacionais

Janice da Silva recebeu em 2019 quatro distinções internacionais num período de três meses. De Agosto a Outubro, a cabo-verdiana recebeu o certificado de Líder Internacional da Paz, da organização internacional “Institute of International Peace Leaders”. Foi também distinguida como embaixadora global da Boa Vontade da Organização Americana Five Points Youth Foundation para os ODS e membro da comissão internacional dos embaixadores de Boa Vontade dos Estados Unidos da América. Recebeu também certificados da Federação Nacional de Direitos Humanos e Humanitária como embaixadora para a CEDEAO para trabalhos humanitários e da Rede Global de Evolução Socioeconómica e Financeira da Nigéria, para o continente africano.

Laureada com o certificado Líder Internacional para a Paz, por um período de três anos, por conta dos trabalhos que desenvolveu em organismos internacionais sobretudo das Nações Unidas durante vinte anos, afirma que durante este mandato estará a implementar atividades de educação para a paz e cidadania urbana em Cabo Verde e na CEDEAO.

Segundo esta humanista, a paz não poderá ser atingida se não se trabalhar no desenvolvimento e na observância dos direitos humanos para todos e com a “inclusão das mulheres, crianças e jovens, pessoas com necessidades especiais nas cidades onde existem maiores oportunidades de desenvolvimento económico. “A inclusão de todos é o caminho para atingirmos a paz, para além do trabalho que naturalmente deve ser feito de cooperação para o desenvolvimento local, pois, a paz deve acontecer no dia-a-dia dos bairros e das cidades”, afirma.

Desde que recebeu as distinções, Janice da Silva tem exercido as suas funções com a participação em eventos juntos das Universidades, Escolas Secundárias, ONG´s e Associações Comunitárias em Cabo Verde e em demais países africanos, pois acredita que esses atores são os aceleradores na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Nova Agenda Urbana, o que vai transformar o mundo, sem deixar ninguém para trás com ações locais que inspirem a nova forma de fazer cooperação internacional para o desenvolvimento.

Janice da Silva é Mestre em Estudos Diplomáticos e Cooperação Internacional para o Desenvolvimento.