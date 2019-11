Gala Cabo Verde Sucesso 2019 em Dakar para distinguir os melhores cabo-verdianos na diáspora

26/11/2019 00:36 - Modificado em 26/11/2019 00:37

Celebrar, promover e distinguir a diáspora cabo-verdiana de sucesso em África, são os objetivos da 3ª Gala “Cabo Verde – Sucesso”, evento que se realizará no hotel Terroubi, em Dakar, no próximo dia 7 de dezembro de 2019.

O evento que é promovido pelo governo de Cabo Verde tem objetivo promover Cabo Verde além-fronteiras e com isso homenagear personalidades cabo-verdianas de sucesso em África, que se distinguiram nas áreas de desporto, ciência e tecnologia, empreendorismo, cidadania e cultura.

A afirmação pessoal e profissional dos cabo-verdianos residentes na diáspora constitui, indubitavelmente, um dos fatores de promoção de Cabo Verde além-fronteiras, contribuindo decisivamente para que a nossa nação assegure o seu lugar no mundo e vença os desafios que se lhe impõem.

Neste contexto, o Governo de Cabo Verde, em parceria com a Presidência da República, homenageia os cabo-verdianos residentes na diáspora, que se distinguem, entre os melhores, nas mais diversas áreas, através da organização da Gala Cabo Verde Sucesso, que essencialmente visa reconhecer o mérito da comunidade cabo-verdiana na diáspora.

O evento contará com a presença do Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca e do Primeiro-Ministro Ulisses Correia, bem como demais altas entidades oficiais cabo-verdianas e senegalesas, como o Presidente da República do Senegal, Macky Sall. Contará ainda com convidados oriundos de vários países africanos.

A noite conta com atuações de grandes nomes da música cabo-verdiana, como Elida Almeida, Os Tubarões e os Blimundo, entre outros.