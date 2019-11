Associação de Xadrez de S. Vicente organiza Campeonato Regional de Partidas Semi-rápidas em comemoração do seu 32º aniversário

Tendo em vista as comemorações do 32º aniversário da criação da Associação de Xadrez de São Vicente (AXSV), a primeira Associação de Xadrez a constituir-se oficialmente em Cabo Verde, a entidade realizará entre 27 e 28 de Novembro no H16 Seaman’s Clube o campeonato Regional de Partidas Semi-rápidas.

Entre os dias 27 e 30 de Novembro, a Associação de Xadrez de S. Vicente, realiza diversas actividades, com o objectivo de comemorar o seu 32.º aniversário, conforme anuncia a Federação Cabo-verdiana de Xadrez.

Para o dia 30 está prevista ainda uma aula/treino, que será conduzida por Mariano Ortega, assim como a apresentação do Clube de Xadrez da Escola Técnica do Mindelo, que terá como palco a Praça Nhô Roque.

De frisar que a Associação de Xadrez de São Vicente, foi fundada a 28 de Novembro de 1987, sendo a instituição mais antiga fundada em Cabo Verde ligada à modalidade.