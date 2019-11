Mitú Monteiro participa em atividades da Cabo Verde Ocean Week 2019

26/11/2019 00:10 - Modificado em 26/11/2019 00:10

O vice-campeão do mundo de Kitesurf, Mitú Monteiro, participa nesta terça e quarta-feira 27, em várias atividades inseridas na Cabo Verde Ocean Week 2019, que decorre em Mindelo até a próxima sexta-feira, 29.

Mitú Monteiro que é vice-campeão do GKA World Tour 2019, que consagrou como campeão outro cabo-verdiano, neste caso Airton Cozzolino, surge neste evento como convidado do Ministério do Desporto para partilhar durante dois dias a sua experiência e percurso durante a Cabo Verde Ocean Week 2019.

Neste âmbito, o kitesurfista iniciará o dia com uma demonstração de Kitesurf na praia da Laginha e na parte da tarde visitará o Liceu José Augusto Pinto, onde efetuará uma sessão fotográfica. Mitú Monteiro fechará o dia com a participação num Sunset Talk na Laginha, cujo início está agendada para às 17:00 e será moderado por Bob Lima da Blue Wax Magazine.

De realçar que a 2ª Edição da Cabo Verde Ocean Week, que acontece de 25 a 29 de novembro, em vários pontos estratégicos da cidade do Mindelo, conta com a participação de vários organismos e personalidades nacionais e internacionais ligados ao setor do mar.