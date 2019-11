Polícia Marítima confirma a presença de seis cadáveres em embarcação de boca aberta avistada no Paul

25/11/2019 16:12 - Modificado em 25/11/2019 16:33

Foto: CM do Paul

As autoridades marítimas de Santo Antão confirmaram a presença de seis corpos do sexo masculino encontrados dentro da embarcação de boca aberta que se pressupõe ser de nacionalidade senegalesa, avistada na manhã desta segunda-feira, 25, em alto mar no concelho do Paul em São Antão.

De acordo com informações recolhidas pelo NN, os corpos dos seis ocupantes da embarcação já estão em avançado estado de decomposição, sendo que neste momento a Polícia Marítima, está aguardando pelo médico legista para realização da autópsia e de forma a apurar as verdadeiras causas da morte das vítimas.

A pressuposição de que a embarcação poderá ser de proveniência senegalesa, é afirmada, de acordo com a nossa fonte, por um senegalês residente em Santo Antão que dá conta de ter ouvido a notícia de que havia uma embarcação com as mesmas características desaparecida no Senegal. Porém esta informação não foi confirmada.

De realçar que o alerta foi dado na manhã de hoje, por dois pescadores do Paul, quando faziam a tradicional faina pesqueira, quando depararam com a embarcação à deriva.