Boa Vista: JPAI preocupada com a não conclusão das obras do Liceu da Boa Vista

25/11/2019 15:09 - Modificado em 25/11/2019 15:09

A Juventude do PAICV (JPAI) mostrou-se preocupada no que toca à não conclusão das obras do Liceu da ilha da Boa Vista. A declaração foi feita no âmbito de uma visita de três dias que a JPAI realizou à ilha.

De acordo com a publicação feita na página da JPAI, “essa situação é preocupante e considerada inadmissível para os pais, encarregados de educação, alunos e professores do Liceu”.

Esta ainda avança que “Apesar dos inúmeros prazos previstos pelo Ministério da Educação e Inclusão Social para o término na obra, sem nunca os ter cumprido, o problema mantém-se ocasionando vários constrangimentos a toda a comunidade educativa. As instalações do liceu começam a entrar num estado visível de degradação o que torna a situação desoladora para ilha da Boa Vista”, lê-se.

É neste sentido que a JPAI exige esclarecimentos por parte do Governo, no que toca a essa situação, pois acaba por afectar os alunos, professores e a qualidade do ensino.Recorda-se que as obras do Liceu da Boa Vista tiveram início no ano de 2015, estando até agora em procedimento.