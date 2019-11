Nasceu com 20 dedos nos pés e 12 nas mãos. Vizinhos dizem que é “bruxa”

25/11/2019 14:12 - Modificado em 25/11/2019 14:13

A mulher indiana de 63 anos sofre de uma anomalia genética rara.

Uma mulher indiana nasceu com 20 dedos dos pés e 12 dedos nas mãos (mais um em cada mão do que seria normal). “Os vizinhos acreditam que sou uma bruxa”, confessou a mulher à imprensa internacional, lamentando ainda o facto de não ter dinheiro para pagar o tratamento.

Kumar Nayak, de Orissa, na Índia, disse ao South West News Service que nasceu com “esse defeito” e não pôde “ser tratada porque a família era pobre”. Com 63 anos, a mulher confessou que se sente incomodada com a situação, isolando-se. “Mas há turistas que vêm só para ver a minha condição”, revelou.

Um dos vizinhos de Kumar Nayak indicou ao meio de comunicação que sabe que a condição da indiana “é um problema” e que lamenta “que ela não se possa dar ao luxo de receber o tratamento”.

Esta malformação congénita chama-se polidactilia e o facto de ser simultânea nas mãos e nos pés torna-a rara. Habitualmente, as crianças que são diagnosticada com este tipo de problema são tratadas na primeira infância, com recurso a cirurgia.