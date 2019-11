Santo Antão: Embarcação de boca aberta com alguns cadáveres avistada no alto mar do Paul

Uma embarcação de boca aberta foi avistada na manhã desta segunda-feira, 25, em alto mar, no concelho do Paul, em São Antão, com alguns cadáveres a bordo.

De acordo com informações avançadas pela Rádio Pública, o alerta foi dado às autoridades por dois pescadores locais, após terem avistado na proximidade do município do Paul, uma embarcação de boca aberta, com alguns cadáveres a bordo.

Conforme as autoridades, citadas pela mesma fonte, ainda não se sabe a proveniência da embarcação e nem do número exato de cadáveres a bordo. Os pescadores, garante a RCV, dizem ter avistado três corpos, mas afirmam que poderá haver mais cadáveres dentro da embarcação que é de origem estrangeira.

Espera-se neste momento pela intervenção da Polícia Marítima, que fará as devidas diligências, por se tratar de uma embarcação de origem estrangeira.

