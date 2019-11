São Vicente: PJ detém quatro indivíduos suspeitos de vários crimes de furto e roubo

A Polícia Judiciária deteve, na quinta-feira, 21, em São Vicente, fora de flagrante delito, três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 23 e 26 anos, suspeitos da prática de vários crimes de furtos e roubos em residências e na via pública.

Conforme a PJ, os crimes foram cometidos em diversas localidades da ilha de São Vicente, nomeadamente, Cruz João Évora, Madeiralzinho e Ribeira de Vinha, sempre com recurso a arma branca.

Os detidos foram presentes, na sexta-feira, 22, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhes aplicou como medidas de coação, TIR e Apresentação Periódica.

Antes disso, a mesma fonte diz que foi detido no passado dia 13, um outro indivíduo do sexo masculino, de 24 anos, suspeito da prática de cinco crimes de roubo, com violência sobre pessoas, cometidos nas localidades de Ribeira Bote, Bela Vista e Lombo Tanque.

Presente às autoridades judiciárias competentes, no tempo legal, o detido ficou em Prisão Preventiva.