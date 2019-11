“Todos os sentidos vão dar ao sonho” é o enredo do Samba Tropical para o Carnaval 2020

25/11/2019 02:02 - Modificado em 25/11/2019 02:02

A Escola de Samba Tropical vai levar para o “sambódromo mindelense”, na noite de 24 de Fevereiro de 2020, o enredo “Todos os sentidos vão dar ao sonho”, com 15 alas num total de mil e duzentos foliões e um carro alegórico.

O presidente do Samba Tropical, David Leite, promete aumentar a qualidade e no próximo ano quer apresentar mais que um espectáculo carnavalesco pelas ruas do Mindelo.

O grupo, diz David Leite, quer transmitir uma mensagem é não só dar um espectáculo. “Queremos mostrar as pessoas que devemos acreditar nos nossos sonhos. São os sonhos que mostram a grandiosidade de um ser humano. Se sonharmos vamos longe”, refere Leite.

Apresentado, este fim-de-semana, o desfile à volta deste enredo, promete ser o melhor de sempre do grupo, desde que começou a sair, em 1989.

Este ano, o grupo comemorou o seu 30º aniversário dos seus desfiles, desfilou sob o tema “Blimund”. Do conto popular, aos sonhos, o Samba Tropical, quer mostrar a essência do povo cabo-verdiano que é extremamente sonhador.

“Cabo Verde conseguiu grandes saltos no mundo pode sonhou alto”, explica Leite alegando que, ainda mais mostrar a alma de uma nação que surge dum sonho. O sonho de ser uma nação livre”.

E é sonhando que o grupo irá trazer para o seu próximo desfile inovações em termos técnicos. A ideia, assegura este responsável, é mostrar que os nossos sonhos não têm limite.

“O desfile já está montado, as alas já estão a ser feitas e agora é só trabalhar e muito, para que em 2020, possamos mostrar a concretização do nosso sonho”, declara Daia Leite que assegura que vai ser desfile como nunca antes visto.

E para isso diz que o grupo, que vai ter três alas distintas, uma dos Estados Unidos da América, uma da Holanda e uma da ilha de Santiago, vai precisar de muito apoio da população e amigos, entres outros.