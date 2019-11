Praia: Polícia Judiciária detém agente de Polícia Nacional suspeito de ter assassinado Hamilton Morais

A PJ informa que deteve esta sexta-feira, 22, fora de flagrante delito, um agente da Polícia Nacional, de 37 anos, suspeito da autoria material do crime de homicídio do agente Hamilton Morais, ocorrido em Outubro, no Bairro de Tira Chapéu, na cidade da Praia.

De acordo com a PJ o detido será apresentado este sábado, 23, às autoridades judiciárias competentes, para efeito de primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal.

De realçar que o agente Hamilton Morais foi baleado durante uma operação da PN. Suspeitava-se que tinha sido alvejado por “fogo amigo”, ou seja que o disparo fatal tivesse sido feito por um outro policial, pelo que as dúvidas sobre este mistério que deixou os cabo-verdianos em alerta, poderão ficar dissipado, conforme as declarações do agente durante o interrogatório deste sábado.