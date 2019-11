São Vicente: Porto Grande registou em 2018 aumento de turistas em navios de cruzeiros

O Porto Grande do Mindelo, registou em 2018 a chegada de 22.672 turistas nos navios de cruzeiro, representando a maior fatia do total dos 47.094 passageiros que aportaram durante o ano de 2018 nos portos do arquipélago.

Conforme o relatório da ENAPOR, o ano de 2018 registou um aumento de 10.000 turistas face ao ano de 2017.

O Porto Grande de São Vicente com 22.672 turistas é seguido do Porto da Praia com 18.200 passageiros, o que representa um aumento de 47,1 por cento (%) relativo ao movimento de 2017.

“O negócio de cruzeiros em Cabo Verde alcançou um novo marco durante o ano de 2018, registando um recorde de 199 escaladas de navios de cruzeiros nos portos nacionais e mais de 47.000 excursionistas” lê-se no relatório.

O mesmo relatório aponta que 2018 ficou marcado ainda pela assinatura do donativo de 10 milhões de euros do Governo holandês, através do fundo Orio, para o financiamento da construção do Terminal de Cruzeiros do Mindelo, bem como a entrada da ENAPOR, na lista de associados da MedCruise-Associação dos Portos de Cruzeiros do Mediterrâneo, que representa mais de 100 portos e 30 empresas.