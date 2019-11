Torneio de Abertura: Farense e Mindelense abrem as hostilidades com o Batuque à espreita

21/11/2019 23:09 - Modificado em 21/11/2019 23:09

O Torneio de Abertura 2019/20 em São Vicente caminha a passos largos para o seu término e nesta 6ª e penúltima jornada da prova, a ser disputada este fim-de-semana, no Estádio Municipal Adérito Sena, a abertura será feita pelo Farense e Mindelense, numa jornada em que o Batuque enfrenta o Falcões do Norte no jogo que encerra a jornada.

A jornada 6 arranca este sábado, 23, às 14:00 com um jogo que colocará frente a frente duas equipas separadas neste momento por três pontos na tabela classificativa, com vantagem para o Mindelense que soma 11 contra 8 dos homens de Fonte Filipe.

Apesar deste ser o torneio que antecede a prova maior, este embate certamente levará ao estádio muitos aficionados das duas equipas, que quererão sair do Adérito Sena com os três pontos. O CS Mindelense chega a esta partida com uma marca história de 71 jogos para todas as competições sem perder nos 90 minutos regulamentares, ao passo que o Farense, chega a este jogo após o empate a uma bola com a Académica.

Quem estará de olhos “arregalados” nesta partida será certamente o Batuque FC, que procura colher bons frutos neste confronto de adversários diretos, para a conquista de uma prova que Bubista quer vencer novamente e que lhe foge desde 2016, quando levantou o troféu pela última vez.

Pela frente os axadrezados que ainda não perderam nesta prova, onde somam quatro vitórias e um empate, vão ter que ultrapassar no domingo, 24, no último jogo da jornada, o Falcões do Norte um osso duro de roer e que procura acertar o passo após resultados menos positivos nos últimos jogos.

Jogos da sexta jornada:

Sábado: 14:00 Farense x Mindelense; 16:00 Castilho x Académica

Domingo: 14:00 Derby x Salamansa; 16:00 Falcões x Batuque