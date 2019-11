São Vicente: Tribunal decreta TIR para indivíduo suspeito de agressão sexual de menor

21/11/2019 15:17 - Modificado em 21/11/2019 15:17

A Polícia Judiciária deteve, na terça-feira, 19, fora de flagrante delito, na localidade de Lombo Tanque, um indivíduo do sexo masculino, de 33 anos, suspeito da prática de seis crimes de agressão sexual, cometidos ao longo do corrente ano, contra três crianças, com idades compreendidas entre os 7 e os 10 anos.

Segundo consta do comunicado, as vítimas são sobrinhas do suspeito, duas das quais com quem reside na mesma casa. “Os crimes eram, alegadamente, cometidos em qualquer cómodo da casa onde o suspeito encontrasse as vítimas, a quem sempre introduzia os dedos nos órgãos genitais” escreve a PJ em comunicado.

O detido foi presente, esta quarta-feira, 20, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado Termo de Identidade e Residência, Apresentação Periódica, Interdição de saída e Proibição de contacto com as vítimas. Foi, ainda, ordenado ao indivíduo, que deixasse imediatamente a residência.