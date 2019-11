Jogo CS Mindelense-Castilho adiado devido a Supertaça de Cabo Verde

O jogo entre o CS Mindelense e o Castilho, relativo a última jornada do Torneio de Abertura em São Vicente, inicialmente marcado para sábado dia 30, de Novembro, foi adiado para quarta-feira, 04 de Dezembro devido ao jogo da Supertaça de Cabo Verde que opõe o Mindelense ao Santo Crucifixo de Santo.

Agendado pela Federação Cabo-verdiana de Futebol para 30 de Novembro, no Estádio Municipal do Porto Novo, em Santo Antão, o jogo da Supertaça de Cabo Verde, entre o Mindelense (campeão nacional) e o Santo Crucifixo (Taça de Cabo Verde), forçou a Associação Regional de Futebol de São Vicente, a remarcar a data do jogo relativo à última jornada do Torneio de Abertura de São Vicente, entre os Leões da Rua de Praia e o Castilho, antes agendado para 01 de Dezembro.

Foto: Pitch Moreira

Enquanto isso, a FCF lançou esta quarta-feira, na sua página oficial o jogo entre Mindelense e Santo Crucifixo, onde destacou já os dois troféus conquistados pelas duas equipas a nível regional, sendo o Clube Sportivo Mindelense a Supertaça da região desportiva de São Vicente e a União Desportiva de Santo Crucifixo venceu, também, a Supertaça, da região desportiva de Santo Antão Norte.

“As duas formações tem ainda mais uma Supertaça em disputa, a mais importante do país” escreveu a FCF, vincando que o Mindelense, campeão nacional em título e o Santo Crucifixo, vencedor da Taça de Cabo Verde, disputam a primeira competição oficial da FCF na nova época desportiva.

Esta vai ser a quarta Supertaça, que começou a ser disputada em 2013 com o Sporting da Praia a ser o primeiro vencedor.

No ano seguinte foi a vez de o Mindelense levantar o troféu. Após alguns anos, a prova foi retomada em 2018, onde a Académica da Praia venceu, no Estádio Nacional, o Sporting da Praia por 1-0.