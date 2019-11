Cerca de 800 mil preservativos defeituosos retirados do mercado no Uganda

Cerca de 800 mil preservativos defeituosos foram retirados do mercado ugandês, onde o número de doentes com HIV é um dos mais elevados globalmente, revelou hoje a organização de saúde sexual e sem fins lucrativos Marie Stopes.

A retirada dos preservativos Life Guard, fabricados na Índia, ocorreu após um aviso feito pelas autoridades do Uganda que se aperceberam que o contracetivo tinha buracos, alegando que os preservativos poderiam “explodir” a qualquer momento.

De acordo com o Governo, os preservativos foram fabricados em abril deste ano e poderiam ser utilizados até 2024.

Segundo a UNAIDS, uma organização da Organização das Nações Unidas que tem como função ajudar no combate e tratamento da sida, o Uganda tem uma população de 45 milhões de pessoas e cerca de 1,4 milhões sofrem com o vírus do HIV, dos quais 53 mil contraíram a doença em 2018.

David Kamu, porta-voz da Marie Stopes, revelou à France-Presse que os dois lotes de preservativos foram retirados do mercado por “não corresponderem à qualidade que é exigida”.

Marie Stopes é uma organização de saúde reprodutiva e sexual, sem fins lucrativos, que atua em 37 países e que se apresenta, no seu sítio na Internet como os maiores fornecedores de contraceção acessível e de alta qualidade e de serviços de aborto seguro.

Por Lusa