CVI garante que já estão montadas rampas provisórias nos portos da ilha do Sal, Boa Vista e Praia para facilitar transporte de cargas no navio San Gwann

20/11/2019 15:22 - Modificado em 20/11/2019 15:22

A Cabo Verde Interilhas, empresa concessionária dos transportes marítimos inter-ilhas, assegura que a dificuldade de atracação do navio San Gwann em alguns portos estão solucionados desde a tarde de ontem com rampas provisórias adaptadas, nos portos da ilha do Sal (Palmeira), Boa Vista e Praia.

O facto de o navio San Gwann, estar a transportar até a presente data apenas passageiros, por causa das rampas dos portos nacionais estarem ajustados aos ferrys já existentes nas linhas marítimas, deixando em terra veículos e carga de grandes dimensões, despoletou o descontentamento no seio dos utentes mas, segundo a empresa, a situação já está resolvida.

Entretanto, o facto da garagem do San Gwann ser baixa, inviabiliza o transporte das carrinhas e viaturas Dyna que, diariamente, transportam grandes quantidades de carga no percurso São Vicente-Santo Antão.

A empresa informa que o navio, alugado em regime de time charter, «é uma solução excelente e que terá um impacto relevante no dia-a-dia das populações e dos operadores económicos e turísticos, visto que com um navio de maior capacidade conseguirão aumentar o fluxo de distribuição dos seus produtos e mercadorias na linha Santo Antão, São Vicente, S. Nicolau, Sal, Boa Vista e Santiago, melhorando a qualidade de serviço prestado».

Este navio relembre-se, chegou a Cabo Verde alugado em regime de time charter por um período de três meses e tem capacidade para transportar mais de 400 passageiros e 20 veículos ligeiros.

Já no caso da nova embarcação que está a ser construída na Correia do Sul, a empresa avança que está sendo construída de acordo com as rampas do cais das linhas marítimas que irá abarcar, neste caso São Vicente/Porto Novo.