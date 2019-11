Selecção feminina de futebol de praia é a sétima classificada do ranking mundial e a primeira de África

20/11/2019 14:11 - Modificado em 20/11/2019 14:11

Foto: FCF

A selecção feminina de futebol de praia, quinta classificada no último mundial da categoria, conforme actualização feita na terça-feira, 21, pelo World Beach Soccer, ocupa a sétima posição mundial com 570 pontos e lidera o ranking africano.

De acordo com o World Beach Soccer, neste ranking estão 19 selecções a nível mundial, sendo nove da UEFA, quatro da CONCAF, quatro da CONMEBOL e duas da CAF entre elas Cabo Verde.

Após a medalha de ouro nos Jogos Africanos de Praia, realizados na ilha do Sal em Junho passado e o quinto lugar no mês de Outubro no Mundial de Futebol de Praia, a selecção faz a sua primeira aparição num ranking a nível mundial.

O ranking é liderado pela Espanha, seguida no top-10 pela Inglaterra, Rússia, Suíça, México, Brasil, Cabo Verde, USA, Paraguai e República Checa.