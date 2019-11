Santa Catarina: Agente da Polícia Nacional encontrado morto

20/11/2019 13:31 - Modificado em 20/11/2019 13:31

Foi encontrado morto na madrugada de hoje, em Assomada, Concelho de Santa Catarina, na ilha de Santiago, o agente da Polícia Nacional, José Luís Correia, conhecido por Zé Luís, de 42 anos.

De acordo com a RCV, ainda não se sabe as causas concretas da morte do agente, pelo que as autoridades estão no local a investigar e apurar as condições em que ocorreu a sua morte.

A RCV avança ainda, que o corpo foi encontrado por um colega na manhã de hoje. De acordo com esta mesma fonte, a esposa do agente Zé Luís ligou para a Esquadra de Assomada, na noite de ontem, para avisar do atraso do marido.

De lembrar que este é o segundo agente que morre na ilha de Santiago em menos de um mês, sendo o primeiro o agente Hamilton, morto a tiro na capital, no passado dia 29 de Outubro, no bairro de Tira Chapéu, caso que ainda se encontra em investigação.