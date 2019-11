Governo vai condecorar Heldon Ramos “Nhuck”com a medalha de Mérito Desportivo

20/11/2019 00:01 - Modificado em 20/11/2019 00:01

O Governo de Cabo Verde, através do Ministério do Desporto, afirma que na primeira oportunidade irá conceder a Medalha de Mérito Desportivo a Heldon Ramos “Nhuck”, melhor marcador de sempre da nossa seleção e um dos mais internacionais de sempre pelos “relevantes” serviços prestados à nação.

O jogador é descrito pelo executivo como sendo um dos “maiores ícones” do nosso futebol e quiçá, do nosso desporto em geral. “ ‘Nhuck’ esteve ligado aos principais momentos da seleção nacional de futebol e é o símbolo da tenacidade e perseverança dos nossos Tubarões Azuis. A sua presença cativante. A garra e paixão com que sempre honrou as cores e emblemas do nosso país foram e serão sempre uma inspiração para as nossas crianças, adolescentes e jovens” escreve a mesma fonte.

Com os seus golos, passes e arrancadas fenomenais, o executivo afirma que Nhuck ajudou a fazer dos Tubarões Azuis uma seleção “respeitada e digna” das aspirações do povo das ilhas e desta nossa pequena grande nação.

“O golo apoteótico de livre que marcou no jogo decisivo contra os Camarões, em Yaoundé, e que nos colocaria na primeira fase final da CAN de sempre da nossa seleção, seguida da participação muito honrosa naquela mesma CAN, na África do Sul, deverão constar entre os grandes momentos da história desportiva do país. Heldon representa a alma do cabo-verdiano: superação, crença, empenho e sobretudo uma enorme paixão pelo jogo e por Cabo Verde” enaltece o Ministério do Desporto.

Assim sendo, desejam sorte ao atleta e que continue ligado ao desporto nacional e passar a “mística” do que é ser um Tubarão Azul.

Destaque-se que na tarde de segunda-feira, após 11 anos ligados à seleção nacional, onde foi chamado a jogo por 52 vezes, Heldon pôs termo à sua presença na seleção nacional de futebol.