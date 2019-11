UNESCO: Cabo Verde vence Prémio Internacional Mélina Mercouri

19/11/2019 23:30 - Modificado em 19/11/2019 23:30

O Instituto do Património Cultural (IPC) recebeu, à margem da 40ª Conferência Geral da UNESCO, o prémio internacional Mélina Mercouri da UNESCO para a Salvaguarda e Gestão de Paisagens Culturais, edição 2019.

“Impulsionado pela nova visão de gestão patrimonial integrado”, implementado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, Cabo Verde entregou a candidatura ao prémio para a salvaguarda do Parque Natural de Cova, concelho do Paúl e Ribeira da Torre, concelho do Ribeira Grande, ambos na ilha Santo Antão e que integram a lista indicativa de Cabo Verde para UNECO, pelos critérios V, VII e X.

De acordo com o governo, a candidatura ao prémio Mélina Mercouri da UNESCO atendeu a todo o valor cultural, natural, inter-relações entre os elementos do meio físico natural com a engenhosidade do homem que forjou a paisagem peculiar e à necessidade de implementar medidas que possam mitigar os efeitos exógenos e endógenos que perigam a sustentabilidade do Parque Natural da Cova e Ribeira da Torre.

Ao candidatar-se ao prémio, Cabo Verde propôs-se a cumprir os objetivos específicos estabelecidos no programa de desenvolvimento sustentável até 2030, por meio de programas de organização e capacitação das mulheres em cooperativas de transformação de produtos locais (artesanato, gastronomia, cestaria, turismo de habitação, guias turísticos) com vista a criar nichos de ofertas de produtos voltados para o turismo local.

O presidente do IPC, Hamilton Jair Fernandes, disse que para o Instituto e para Cabo Verde este prémio representa não só o reconhecer do trabalho técnico e científico que o Instituto tem desenvolvido, mas também um resultado concreto da aposta que o governo de Cabo Verde tem feito no sector, mobilizando cada vez mais recursos para a investigação, a conservação e a reabilitação patrimonial.

Para o ministro da Cultura, Abraão Vicente, este prémio representa o confirmar de políticas acertadas para o sector e um acréscimo de responsabilidade no que à preservação e salvaguarda do legado cultural e natural do país diz respeito.

O Prémio Mélina Mercouri, criado em 1995, leva o nome da ex-ministra da Cultura da Grécia que era firme defensora da conservação integrada. O prémio é concedido a cada dois anos e desde a sua primeira edição, já foram atribuídos seis prémios Mélina Mercouri.