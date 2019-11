Halterofilismo/Culturismo: Lino Rodrigues conquista mais uma prova internacional

19/11/2019 17:06 - Modificado em 19/11/2019 17:07

O culturista cabo-verdiano, Leandro Rodrigues “Lino”, conquistou em Portugal o troféu Carlos Rebolo na categoria Master Men’s Phisique.

Esta é segunda conquista consecutiva de Lino no Portugal Fit, tendo arrebatado o prémio na edição passada. O culturista junta assim mais um prémio ao seu vasto palmarés em provas internacionais.

Afiguram-se entre as maiores conquistas a medalha de ouro no Grande Prémio P2K 2018 em Portugal, 1º classificado na Iron Stone Cup 2018 e 1º regional IFBB dos Açores 2018, na categoria Men´s Short Open e 2º lugar na categoria Men´s Physique até 1,76 cm e 1º lugar no Campeonato Overall Men´s Physique que ajudou o culturista a apurar-se para o Campeonato europeu.