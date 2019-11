Heldon diz adeus à selecção nacional de futebol

19/11/2019 00:22 - Modificado em 19/11/2019 00:22

O melhor marcador de sempre dos “Tubarões Azuis”, Heldon Ramos “Nhuck”, disse adeus esta segunda-feira à selecção nacional de futebol, isto após 52 jogos por Cabo Verde.

O jogador salense, de 31 anos, que representa actualmente o Al Taawon da Arábia Saudita, colocou um ponto final na carreira ao serviço da selecção nacional, onde está no topo 5 dos jogadores com mais internacionalizações e é o melhor marcador de sempre com 15 golos.

“Era uma decisão que já tinha planeando junto da minha família, que passava por colocar um ponto final na minha vinda à selecção. Queria agradecer a todo o povo cabo-verdiano pelo carinho, amor e por tudo o que me deram ao longo destes anos todos e tudo aquilo que conquistamos juntos” frisou o jogador que no final da partida com Moçambique esteve envolto em lágrimas.

No entanto o jogador deixou um apelo aos jogadores que continuam a representar a selecção, para que continuem a honrar a camisola da selecção nacional, acreditando que têm muitas alegrias para dar ao povo cabo-verdiano. “Agradeço a todos do fundo do coração, um obrigado… e estamos juntos” concluiu Nhuck.