CAN 2021: Cabo Verde cede empate nos últimos minutos

18/11/2019 17:17 - Modificado em 18/11/2019 17:17

Foto: FCF

A selecção cabo-verdiana de futebol não foi além de um empate a dois golos na tarde desta segunda-feira, 18, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, com a sua congénere de Moçambique e com isso vê o adversário fugir na liderança para o CAN 2021.

Entrada menos boa em casa, neste grupo F, por parte da selecção nacional, que não conseguiu levar a melhor sobre a sua congénere de Moçambique, cedendo o segundo empate em dois jogos. Cabo Verde entrou forte na partida e Garry Rodrigues inaugurou o marcador quando estavam jogados seis minutos da partida, com assistência de Ryan Mendes.

Só que Moçambique, que chegou a este jogo motivado pela vitória sobre Ruanda na primeira jornada, viria a empatar à passagem dos 18 minutos por intermédio de Telinho, que fez o seu segundo golo nesta fase de qualificação. A partir deste golo os “Mambas” comandaram as incidências no primeiro tempo e tiveram diversas ocasiões de ir ao intervalo em vantagem.

Na segunda parte os Tubarões Azuis entraram novamente fortes e a controlar os momentos do jogo e quando o relógio marcava 62 minutos Ryan Mendes, assistido por Stopira, de cabeça bateu novamente o guardião Franque.

Moçambique voltou a assumir a toada do jogo e não desistiu de correr atrás do prejuízo e chegou novamente a igualdade quando Cabo Verde tentava manter a vantagem no marcador. Passavam dois minutos dos 90 minutos regulamentares quando Witi, de fora da área, rematou forte, batendo o guarda-redes Vozinha.

Com este empate, Cabo Verde, ficou a dois pontos de Moçambique e Camarões, que somam agora 4 pontos. No fundo da tabela classificativa está o Ruanda que ainda não pontuou. Cabo Verde entra novamente em campo em 2020, novamente em casa, para defrontar a selecção de Ruanda.