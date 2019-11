Regata ARC+ com 94 veleiros e 416 velejadores permanecerá em Mindelo até a próxima quinta-feira

18/11/2019 15:26 - Modificado em 18/11/2019 15:26

A cidade do Mindelo regista por estes dias grande movimentação devido a regata ARC+ (Atlantic Rally for Cruisers), que aportou este fim-de-semana em Mindelo, com 94 veleiros e 416 velejadores, provenientes de Las Palmas, ilhas Canárias, que fazem a travessia do Atlântico até Santa Lúcia, no Caribe.

A regata ARC+ permanecerá em Mindelo até a próxima quinta-feira, 21 de Novembro, de onde partirá rumo a Santa Lúcia, no Caribe. Esta é a 7ª vez que a regata ARC+ faz paragem no Mindelo, sendo que a primeira vez foi em 2013 e trouxeram 45 veleiros.

Teve lugar ontem no final da tarde na Marina do Mindelo uma receção de boas vindas e de muita festa que contou com a participação do secretário de Estado Adjunto para a Economia Marítima, Paulo Veiga, que durante a sua intervenção agradeceu à Marina do Mindelo o papel que vem desempenhando no acolhimento aos veleiros que chegam à cidade do Mindelo. Realçou ainda o apoio do Governo no desenvolvimento de “melhores políticas” nesta área, possibilitando assim a construção de outras marinas nas outras ilhas.

Enalteceu ainda o impacto que esta regata tem para a economia do país, em particular para São Vicente. O secretário de Estado Adjunto para a Economia Marítima finalizou anunciando a escala da regata Ocean Race em São Vicente, em 2021 e desejou aos velejadores uma boa estadia na cidade do Mindelo.

Segundo a Gestora de Eventos da ARC+, Susana Tetlow, a organização está empenhada em criar condições para os participantes da regata conhecerem a realidade social e cultural da ilha de São Vicente e passarem ainda um dia em Santo Antão. Frisou que procuram sempre trabalhar com as entidades locais no sentido de contribuírem também para a economia do país.

Entretanto, segundo informações da Marina do Mindelo, já está em São Vicente a regata “Rally des Iles du Soleil”, que chegou de França, com 23 veleiros.