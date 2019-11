Ilha do Sal: Prisão Preventiva e TIR para indivíduos detidos na posse de 1,375 kg de cannabis no Porto da Palmeira

18/11/2019 15:15 - Modificado em 18/11/2019 15:15

A Polícia Judiciária deteve na sexta-feira, na Ilha do Sal, no porto de Palmeira, dois indivíduos do sexo masculino na posse de 1 quilo e 375 gramas (1,375 kgs) de Cannabis, envolto em saco de plástico e fita adesiva.

De acordo com o comunicado da PJ, os dois indivíduos, de 35 e 53 anos foram detidos em flagrante delito no porto da Palmeira, na decorrência de uma acção preventiva e de rotina de controlo de passageiros provenientes da ilha de Santiago, na embarcação “Estrela Nova”.

A Polícia Judiciária avançou ainda que na sequência do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, foram apreendidos ainda, na residência do indivíduo de 35 anos, o destinatário da droga apreendida, outras 107 gramas de cannabis.

Conforme a mesma fonte os detidos foram presentes, no sábado, 16, ao Tribunal da Comarca do Sal, que aplicou como medidas de coação a Prisão Preventiva ao destinatário da droga e TIR e apresentações diárias na polícia ao segundo indivíduo.