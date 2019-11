CVI suspende viagem do navio “San Gwann” para Sal e Boa Vista devido a condições adversas do tempo

18/11/2019 13:33 - Modificado em 18/11/2019 13:33

O navio “San Gwann” alugado pela Cabo Verde Interilhas (CVI) para ligar seis ilhas do arquipélago, cancelou as viagens desta segunda-feira, 18, para as ilhas do Sal e da Boa Vista, alegando a CVI o estado do tempo desfavorável na parte oriental do país.

A Cabo Verde Interilhas, em nota, avançou que devido ao estado do tempo desfavorável na parte oriental do arquipélago, a viagem no navio “San Gwann” prevista para esta segunda-feira, 18, fará apenas a rota Santo Antão/São Vicente/São Nicolau/Santiago.

A mesma fonte salienta que comunicará um novo horário de viagem logo que as condições do tempo permitirem.

O San Gwann, recorda-se, chegou a Cabo Verde no dia 29 de Outubro alugado em regime de time charter, por um período de três meses, pela CVI e veio colmatar a ausência do Kriola que se encontra nos estaleiros navais. A embarcação tem capacidade para transportar mais de 400 passageiros e 20 veículos ligeiros.