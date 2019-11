URDI 2019 apresenta Residência Criativa “Tambor d’Ilha”

Já decorre, nas atuais instalações do CNAD, a Residência Criativa “Tambor d’ilha” com a participação de artesãos das ilhas de Santo Antão, São Vicente, Fogo e Brava.

A Residência que acontece no âmbito da 4ª edição da Feira do Artesanato e do Design de Cabo Verde – URDI 2019, decorre de segunda a sexta-feira e tem a duração de duas semanas.

Iniciada a 11 de Novembro, “Tambor d’ilha”, é coordenada pela designer Eneida Tavares e pretende promover um momento de partilha de técnicas e acções que não só evidenciam as práticas à volta deste instrumento musical, como também exaltam os comportamentos e necessidades dos próprios tamboreiros no domínio das suas peças.

José Miranda e Bartolomeu Reis, de São Vicente, Sebastião Monteiro, de Santo Antão, Vladimiro Dias do Fogo e Adalberto Graça da Brava mergulham com Eneida Tavares, nesta que é a primeira residência com enfoque nas práticas, desenvolvimento e registo da produção de tambores.

Eneida Tavares vive e trabalha nas Caldas da Rainha em Portugal. Frequentou o Mestrado de Design de Produto na ESAD.CR com o projeto Raíz, onde cruza o contexto das suas raízes e o contexto português onde nasceu e cresceu.

Tambor, instrumento de percussão, que tem como fonte sonora uma pele esticada sobre cada uma das caixas de ressonância. Definição retirada de O Objeto e a Escrita, Ma Adrian S. CARVALHO, Instituto da Bibliografia Nacional e Do Livro de Cabo Verde, 2004.

A quarta edição da URDI, acontece em São Vicente de 27 de Novembro a 1 de Dezembro, sob lema MÚSICA – Poéticas Visuais e que convida a comunidade artística e não só, para um encontro com as poéticas visuais cabo-verdianas, através de exposições, grandes conversas, residências criativas, concurso de design, feira, oficinas, salão de design, volta a atelier e concertos.