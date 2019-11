Torneio de Abertura: Mindelense vence Derby numa jornada em que o líder Batuque goleou

18/11/2019 00:10 - Modificado em 18/11/2019 00:10

O Clube Sportivo Mindelense venceu, na tarde deste domingo, 17, o FC Derby por 2-0, em jogo a contar para a quinta e antepenúltima jornada do Torneio de Abertura e mantêm-se na perseguição ao líder Batuque que goleou o Castilho na abertura desta jornada por 4-1.

Numa jornada que iniciou com uma vitória folgada do líder ante ao Castilho por 4-1, o Mindelense não poderia deixar fugir a turma de Alto Miramar e no dérbi desta jornada despachou os “Dragões da Praça Estrela” com dois golos sem resposta.

Nos primeiros 15 minutos o Derby que vem de uma série negra nesta prova, deu boa conta de si e por duas vezes levou o perigo a baliza a guarda de Tol. Só que o Mindelense conhecido por ser uma equipa matreira não precisou de muito para chegar ao golo. Foi a passagem dos 25 minutos que Pibipe, de fora da área, disparou um míssil que só parou no fundo das redes de Jandir, para delírio das hostes encarnadas da Rua de Praia.

O Derby que apareceu neste jogo com vontade em querer mudar o rumo das coisas dispôs, aos 29 minutos de uma grande oportunidade para empatar a partida, através de uma grande penalidade, mas esta foi desperdiçada por Maky, numa intervenção de alta categoria por parte de Tol.

Não marcou o Derby voltou a marcar o Mindelense, volvidos dez minutos, desta feita, por Ary que aproveitou um passe feito com mestria de Metcha e à saída de Jandir da baliza, fez um chapéu que só parou no fundo das redes derbianas.

A primeira metade de jogo reservou ainda mais uma oportunidade para o Derby, mas o remate de Tchona que apanhou desprevenido Tol, saiu a escassos centímetros do poste direito a sua guarda.

Já no segundo tempo, onde os derbianos adoptaram uma postura mais ríspida com muitas entradas à queima, fazendo com que o jogo perdesse a qualidade da primeira parte. No entanto, já dentro dos últimos vinte minutos de jogo as duas equipas tiveram ainda cada uma a sua oportunidade para visar a baliza adversária.

Um resultado que deixa o Mindelense na cola do Batuque, enquanto o Derby em 5 jogos já disputados ainda não sabe o gosto da vitória e é neste momento o último classificado da prova.

Resultados e classificação da quinta jornada:

Batuque FC 4-1 Castilho

Salamansa 3-1 Falcões do Norte

Académica 1-1 Farense

CS Mindelense 2-0- FC Derby

1º-Batuque FC 13 pontos; 2º-CS Mindelense 11 pontos; 3º-Farense 8 pontos; 4º-Académica 7 pontos; 5º-Salamansa 5 pontos; 6º-Falcões do Norte 4 pontos; 7º -Castilho 3 pontos; 8º -Derby 2 pontos.