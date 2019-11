CAN 2021: Tolerância de ponto em Santiago para o Cabo Verde-Moçambique

18/11/2019 00:01 - Modificado em 18/11/2019 00:01

Segundo uma resolução do Conselho de Ministros de 15 de Novembro, a tolerância de ponto é concedida a todos os agentes do Estado, dos institutos públicos e das autarquias da ilha de Santiago, durante o período da tarde.

O jogo Cabo Verde – Moçambique, a contar para a segunda jornada do grupo F de apuramento para o CAN 2021, tem início marcado para as 15:00 horas, depois de na quinta-feira passada a seleção nacional ter empatado a zero bolas em Yaoundé com os Camarões.