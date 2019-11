Sal: Contingente sanvicentino da Académica do Sal disputa este sábado a final do Torneio de Abertura

15/11/2019

A Associação Académica do Sal, onde militam neste momento nada mais do que 10 jogadores provenientes de São Vicente, joga este sábado, 16 de Novembro, no Estádio Marcelo Leitão às 16:00, a final do Torneio de Abertura frente ao Grupo Desportivo Oásis, atual campeão regional e vice-campeão nacional.

Depois de uma época um pouco atabalhoada, a “Micá” do Sal, visando uma época mais estável reforçou-se bem e de uma assentada recrutou nove jogadores das principais equipas de São Vicente, juntando a estes o avançado Sílvio ex-Santa Maria, que em São Vicente já representou o Salamansa, CS Mindelense e Derby FC.

António Fonseca (Tony) – ex-Académica Mindelo; Rominique Tavares (Bomba) – ex-Ribeira Bote; Jean Michel (Michel) – ex-Académica Mindelo; Edson Cruz (Karr) – ex-Mindelense; Fernando Lopes (Funá) – ex -Batuque; Stiven Fortes (Stipai) – ex – Falcões do Norte; Rendri Fonseca (Dudu) – ex-Farense; Iuran Rocha (Iuran) – ex- Falcões do Norte e Paulo Jorge Rodrigues (Podja) ex-Batuque FC, são os nomes que reforçaram um dos clubes históricos da ilha do Sal.

Nesta senda e com grande contributo destes atletas o clube prepara-se para disputar a final do Torneio de Abertura do Sal época 2019/20, onde terá pela frente neste sábado, 16, a Oásis campeão regional e detentor do Torneio de Abertura da época passada.

A “Micá” em três jogos disputados somou 7 pontos, fruto de vitórias sobre o Palmeira (1-2) e Juventude (1-3) e ainda um empate a uma bola com o Académico. A equipa conseguiu marcar seis golos, tendo sofrido três. Desses seis golos marcados, quatro são da autoria destes reforços, com Sílvio a ajudar com dois golos, Funá (1) e Tony (1).A equipa procura agora atingir uma façanha que a muito tempo escapa a este clube que promete dar outra dinâmica ao campeonato salense 2019/20.