Governo garante que a nova embarcação da CV Interilhas chegará ao país dentro de 40/50 dias

15/11/2019 15:29 - Modificado em 15/11/2019 15:29

O secretário de Estado Adjunto do Ministro de Estado, Carlos Monteiro, afirmou hoje que o novo navio da companhia CV Interilhas, responsável pelas ligações marítimas domésticas, chegará a Cabo Verde nos próximos 40/50 dias.

Carlos Monteiro fez estas declarações na Assembleia Nacional, à margem da primeira sessão parlamentar de novembro, onde a questão dos transportes marítimos voltou a ser novamente abordada pelo PAICV (oposição) que entende que o MpD, partido que sustenta o Governo, agiu com “ingratidão” para com os armadores nacionais e que o país não está a ser bem servido em termos de transportes marítimos.

Uma situação que no entanto, Carlos Monteiro, diz estar hoje “bem melhor” reforçada com a chegada brevemente do novo navio da empresa que assegura os transportes marítimos de passageiros e cargas interilhas.“Devemos congratular-nos com estes avanços, porque é o desenvolvimento de Cabo Verde que está em causa” sustentou o secretário de Estado, assegurando ainda de que uma tripulação cabo-verdiana já seguiu viagem para a Coreia do Sul para trazer a embarcação designada de “Chiquinho BL”, que ligará São Vicente-Santo Antão.