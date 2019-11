“I Love Fernando Pó”: Receitas revertem a favor da Real Sociedade

A organização da segunda edição do “I Love Fernando Pó”, assegura que as receitas arrecadas neste evento, que acontece no dia 07 de Dezembro na placa desportiva da zona, irão reverter-se a favor da Associação Desportiva Recreativa e Cultural REAL SOCIEDADE.

“I Love Fernando Pó” é um evento cultural que será animado por Elly Paris, Anisio Rodrigues, MC Seiva, Hip Hop Skillz Muviment e alguns dos melhores DJ’s da ilha de São Vicente.

De acordo com os promotores desta iniciativa, esta edição não foge ao conceito inicial que é fazer intervenções na comunidade. “Na edição passada, as receitas foram utilizadas ajudar famílias carenciadas da localidade e contribuir para a melhoria da escola e do centro de saúde local”, relembra Fredson do Rosário.

Membro da organização do “I Love Fernando Pó” e também presidente da Real Sociedade, Fredson acrescenta que a ver arrecadada com o evento servirá para ajudar na sustentabilidade do clube que possui cerca de 400 atletas nas modalidades de futebol, andebol e basquetebol.

“Este vai ser um investimento na Real Sociedade que tido dificuldades no seu financiamento. E também para ajudar no apoio aos atletas do clube e também estamos com dificuldades para arranjar alguns materiais” elucida Fredson do Rosário.

“Também já temos identificado um jovem que está na Tendas El Shaddai na ilha de Santiago, instituição que presta apoio a jovens toxicodependentes, e existe um atleta da Real Sociedade no ensino superior com dificuldades financeiras. “A Real é um clube de formação que possui três modalidades e precisa de financiamento e com a falta de apoio que temos, o objectivo é trabalhar para conseguir arrecadar alguma verba para ajudar na sua sustentabilidade”, sustenta Fredson do Rosário.

Neste momento, o Real Sociedade propõe organizar dois eventos anual para ajudar no seu financiamento, o que é um “grande desafio do clube”.

Ainda neste quesito, a Real Sociedade lançou uma campanha de angariação de sócios, cujo objetivo, também é “ajudar a Real no seu projeto social”. Esta campanha implica que quantos mais sócios, mais atletas conseguirão ajudar.