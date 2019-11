Seleção nacional inicia hoje a operação Moçambique

Foto: FCF

A seleção cabo-verdiana de futebol inicia hoje, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, a preparação para o jogo de segunda-feira, 18, frente a sua congénere de Moçambique, a contar para a segunda jornada do grupo F, de qualificação para o CAN’2021.

Depois do empate nos Camarões sem golos, os Tubarões Azuis, aterraram na noite de ontem na Cidade da Praia onde, a partir de hoje, o combinado nacional dará início à operação Moçambique.

No primeiro treino a ser realizado na tarde de hoje, o selecionador nacional Rui Águas vai, pela primeira vez, contar com todos os convocados, após a integração de Zé Luís, Mário Évora, Elvis Mendes e Jacknick, que falharam o jogo com os Camarões.

O jogo entre Cabo Verde e Moçambique está agendado para às 15:00, no Estádio Nacional, na Cidade da Praia. Destaca-se que os “Mambas”, nome por que é conhecida a seleção moçambicana, venceram na tarde de ontem o Ruanda por 2-0 e com isso lidera o grupo F com três pontos, mais dois que os Tubarões Azuis”.

Os Camarões estão automaticamente qualificados, na qualidade de anfitrião da competição, pelo que se se classificarem em primeiro lugar, passam juntamente com o segundo classificado.

A fase final do Campeonato Africano das Nações disputa-se no Verão de 2021, nos Camarões.