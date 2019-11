São Vicente: Indivíduo suspeito de agressão sexual de menor fica em prisão preventiva

15/11/2019 13:22 - Modificado em 15/11/2019 13:22

A Polícia Judiciária deteve, na terça-feira, 12, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 28 anos, residente em Ribeira Bote, São Vicente, suspeito da prática de um crime continuado de agressão sexual com penetração.

A vítima, hoje com 11 anos, é irmã do suspeito, com quem residia na mesma casa, sendo que à data dos factos contava 10 anos. “Ao que consta, a vítima terá registado um vídeo da agressão sexual no seu telemóvel, a pedido do suposto agressor, segundo o qual, a vítima deveria ver, sempre que quisesse” diz a PJ.

O detido foi presente, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca de São Vicente que lhe aplicou como medida de coação a Prisão Preventiva.