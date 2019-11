FIC Laginha recebe em Dezembro primeira edição da Feira de Micro e Pequenas Empresas de Barlavento

15/11/2019 01:12 - Modificado em 15/11/2019 01:12

Sob o lema, “Pequenas hoje, grandes amanhã”, a 1ª Feira de Micro e Pequenas Empresas de Barlavento, terá lugar nas instalações da FIC – Laginha em Mindelo e consiste na realização de uma Feira de qualidade, a ser realizada anual e rotativamente nas ilhas desta região.

Sara Lopes diz que a feira tem como grupo alvo as micro e pequenas empresas, Ong ́s, instituições públicas, universidades, escolas e centros de formação profissional, startup ́s e Câmaras Municipais como promotores de desenvolvimento local, ao qual se junta o ecossistema empreendedor nacional.

Idealizado pela Facetur, esta feira representa uma “oportunidade singular” para as empresas que ainda não tiveram muitas possibilidades de participar em feiras já consagradas e de grande dimensão.

Segundo a Sara Lopes, esta é uma feira de qualidade, num “contexto favorável para valorização” de qualquer negócio.

“Para além da vertente exposição, nesse evento, vai ter oportunidade de efetuar a venda de produtos e serviços, e desfrutar de uma programação diferenciada, com encontros bilaterais de negócios e jornadas técnicas”, frisa a responsável.

Este certame que acolhe diversas áreas de atividade ou negócio, como o agronegócio, energias renováveis, Tic ́s e inovação, turismo, cultura, comercio/serviços, cultura, construção civil, consultoria, entre outros, vai, no entender da organização, “certamente abrir-lhe portas para que os seus produtos, serviços e projetos sejam mais conhecidos do mercado e do grande público, mas também, para fortalecer a imagem de marca da sua empresa e reforçar a sua estratégia de venda”.