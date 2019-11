Cabo Verde completou duzentos jogos internacionais frente aos Camarões

A seleção de Cabo Verde completou esta quarta-feira, 13 de Novembro, 200 jogos internacionais no empate a zero bolas com os Camarões, em jogo de qualificação para CAN´2021.

Ao longo da caminhada os Tubarões Azuis enfrentaram seleções de quarenta e dois países, sendo 38 de África, quatro da Europa e marcou 193 golos. Nunca a equipa nacional jogou com seleções da América, Ásia ou Oceânia.

Cabo Verde conseguiu marcas históricas com a participação em duas Copas de África das Nações, três finais da Taça Amílcar Cabral (um título), disputa de apuramentos para o Mundial com uma eliminação dos play-off na secretaria, entre outros.

Senegal foi o país que Cabo Verde mais enfrentou e a congénere da Guiné-Bissau a que mais golos marcou os cabo-verdianos. O liberiano George Weah é o único Melhor do Mundo a marcar um golo a Cabo Verde. Cristiano Ronaldo (Portugal), um dos mais titulados nos últimos anos como melhor do mundo, já enfrentou a seleção mas não conseguiu marcar.

Destaca-se que mais de metade dos jogos (118) foram disputados sob a presidência de Mário Semedo que entrou na Federação em 1998.