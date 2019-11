Fernando Elísio Freire: “Cabo Verde é um país seguro, credível e confiável”

15/11/2019 00:08 - Modificado em 15/11/2019 00:08

Foto: Inforpress

O ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares, Fernando Elísio Freire, vincou hoje que os índices de criminalidade no país baixaram nos últimos três anos, isto graças ao conjunto de medidas que o Governo adotou a nível de legislação.

Fernando Elísio Freire fez estas afirmações durante a sua intervenção no debate da primeira sessão deste mês de novembro, que nesta quinta-feira teve como ponto alto a segurança no país. Num debate aceso entre os deputados com assento na Assembleia Nacional, o ministro salientou que as coisas estão a melhorar no sector da segurança, reconhecendo que neste momento regista-se uma situação episódica e localizada e que o Governo vai agir.

O ministro assegura que qualquer discurso que tenta passar a mensagem de que Cabo Verde é um país de caos e inseguro, é um discurso que não corresponde a verdade. “Cabo Verde é um país seguro, credível e confiável” adiantou.

“Estavam a circular nas redes sociais incidentes que ocorreram por exemplo há três ou dez anos atrás, por indivíduos identificados, que estavam a colocar isso para transmitir a ideia de que existe insegurança e caos. O Governo assume a sua responsabilidade perante os cabo-verdianos. Nós tomamos medidas legislativas e de criação de meios e a situação melhorou” afirmou Fernando Elísio Freire.

Para tranquilizar os cabo-verdianos, o governante assegurou que o Governo não dará tréguas a quem não cumprir a legislação. “Não seremos tolerantes para com os criminosos e nem tolerantes com a insegurança. Nisso somos claros” concluiu.