Quarto avião da CV Airlines terá nome inspirado na ilha do Fogo

14/11/2019 23:56 - Modificado em 14/11/2019 23:56

Depois do “Praia de Santa Maria”, “Baía do Tarrafal” e “Fontainhas”, do Sal, Santiago e Santo Antão respetivamente, terem sido os nomes escolhidos para batizar os três últimos aviões da Cabo Verde Airlines (CV Airlines), a companhia de bandeira lançou um novo desafio na rede social Facebook, desta vez para a escolha do nome do próximo aparelho, nome esse que será inspirado na ilha do Fogo.

De acordo com a CV Airlines, da ilha do Fogo virá o nome do próximo avião, deixando as sugestões de Pico do Fogo, Chã das Caldeiras e Vulcão do Fogo. Uma destas belezas naturais será o próximo nome de Cabo Verde a voar pelo mundo, depois da Praia de Santa Maria, Baía de Tarrafal e Fontainhas.

“A segunda ilha a ser povoada em Cabo Verde é um ícone quando se trata de suas belezas naturais e é dessas belezas que virá o nome do nosso próximo avião” escreve a CV Airlines, anunciando que as votações vão decorrer a partir desta sexta-feira até às 17:00 horas de quinta-feira, 21 de novembro.

No discurso que fez durante a cerimónia de assinatura do contrato de privatização da companhia aérea, Erlendur Svavarsson, da Loftleidir Icelandic, referiu que o objetivo da empresa é ter uma frota de 12 aviões.

A Loftleidir Cabo Verde é uma empresa detida em 70% pela Loftleidir Icelandic EHF e em 30% por empresários islandeses com experiência no sector da aviação.