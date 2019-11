Clássico Mindelense–Derby é jogo-cartaz da 5ª jornada do Torneio de Abertura

14/11/2019 23:47 - Modificado em 14/11/2019 23:47

Foto: Pitch Moreira

O clássico Mindelense–Derby encerra, este fim-de-semana às 16:00, a 5ª jornada do Torneio de Abertura, em futebol, prova de preparação que antecede o campeonato regional e é liderada pelo Batuque FC que nesta jornada defronta o Castilho.

Mesmo com o Derby FC a passar por um momento menos bom, na sua longa história de vitórias e conquistas, como o que demonstra o 5º lugar conseguido no último campeonato regional e reforçado agora pelo último lugar no Torneio de Abertura, onde até então soma apenas 2 pontos em quatro jogos, um duelo com o Mindelense vem sempre apimentar o futebol da ilha.

A atravessar um período menos bom, os Dragões da Praça Estrela chegam a este jogo com um registo de duas derrotas e dois empates, com apenas um golo marcado e cinco sofridos. Um cenário que certamente os dirigentes e equipa técnica não esperavam ter por esta altura.

Em contrapartida, o CS Mindelense que segue na segunda posição da tabela classificativa, após dois empates consecutivos, conseguiu acertar o passo novamente na jornada passada, vencendo o Falcões do Norte por 2-1. São agora assim setenta, o número de jogos dos Leões da Rua de Praia sem perder em todas as provas, no decorrer dos 90 minutos.

A 5ª jornada é composta pelos seguintes jogos:

Sábado (16): Batuque-Castilho às 14 horas e Farense-Académica às 16 horas.

Domingo (17): Salamansa-Falcões do Norte às 14 horas e Mindelense-Derby às 16 horas.

Na classificação, o Batuque lidera com 10 pontos, seguido pelo Mindelense com 8, do Farense com 7, Académica 6, Falcões 4, Castilho 3, Salamansa 2 e Derby 2.

O Torneio de Abertura é uma prova de preparação das oito equipas do campeonato da 1ª divisão, que antecede o campeonato regional e é disputado no sistema todos contra todos a uma volta, com sete jornadas de quatro jogos cada.