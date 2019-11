Sismo de magnitude 7.4 na Indonésia. Lançado alerta de tsunami

14/11/2019 16:54 - Modificado em 14/11/2019 16:54

Foi registado um sismo no mar de Moluca, a cerca de 134 quilómetros da ilha de Ternate, na Indonédia.

Um sismo de magnitude 7.4 abalou a Indonésia, durante a tarde desta quinta-feira. De acordo com a RT World, o terramoto teve epicentro no mar de Moluca, a cerca de 134 quilómetros da ilha de Ternate.

As autoridades lançaram já um alerta de tsunami para todas as ilhas que se encontram a 300 quilómetros do epicentro. Residentes foram aconselhados a procurar instruções junto das autoridades locais.

Nesta mesma região, já tinha sido registado um sismo de magnitude 6.9 no passado mês de julho.

Por Notícias ao Minuto