Praia: TIR para indivíduo suspeito de abuso sexual de duas crianças

14/11/2019 13:29 - Modificado em 14/11/2019 13:29

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um indivíduo do sexo masculino, suspeito do crime de abuso sexual a duas crianças.

De acordo com a publicação feita ontem na página da PJ, este foi detido na passada quinta-feira, 07, na localidade de Bela Vista, Praia, fora de flagrante delito.

As vítimas, conforme a Polícia Judiciária, são duas menores, de 11 e 12 anos, que vinham sendo abusadas sexualmente pelo suspeito, que é vizinho das mesmas, desde o ano de 2018.

O suspeito foi presente no mesmo dia da detenção às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, onde foi-lhe aplicado o Termo de Identidade e Residência (TIR), apresentação periódica, proibição de contato com as vítimas e proibição de frequentar a zona de Bela Vista.