Airton Cozzolino sagra-se tricampeão mundial de kitesurf

14/11/2019 13:14 - Modificado em 14/11/2019 13:14

O kitesurfista cabo-verdiano, Airton Cozzolino, sagrou-se esta quinta-feira, tricampeão mundial na última etapa do circuito GKA 2019, que se realiza até 16 de Novembro no Ceará, Fortaleza.

A prova que teve como destaque Airton Cozzolino, campeão mundial em título, e o ex-campeão mundial, Mitú Monteiro, que seguia na segunda posição, ficou decidida hoje.

Na terça-feira, 13, ambos mantiveram as suas posições no ranking com a conclusão da etapa eliminar individual (Single elimination). Cozzolino assume-se mais uma vez, como o melhor kitesurfista da atualidade, sendo que Mitú terminou esta single´s elimination em 4º lugar e mantém a 2ª posição do Strapless.

A melhor atuação de Airton, no entanto, aconteceu nas meias-finais frente ao francês Camille Delannoy (3º lugar na single´s), tendo o cabo-verdiano terminado o heat com 40.03 pontos, com uma rara manobra chamada “boogie loop”. Esta era apenas a segunda vez que Airton tentava esta manobra em competição.

“Vocês sabem como me sinto. Não é fácil fazer o boogie loop. Tenho estado a tentar por anos e fi-lo hoje pela segunda vez. De alguma maneira, fi-lo em competição, é engraçado. Tenho estado a observar o Aaron e o Ruben fazê-lo e eu queria muito consegui-lo no Strapless. Parabéns a todos, estou muito feliz por esta vitória”, afirmou o bi- campeão do mundo, na sua página oficial.

Juntos, Airton e Mitú elevam, mais uma vez, bem alto a bandeira de Cabo Verde. De referir que o nosso país está ainda representado nesta etapa do Ceará por Kelton Lopes e Arsénio Dias e por Irati Fonseca Kohler, esta na competição feminina. Arsénio é 13º classificado na geral do ranking e Kelton é 22º. Outros cabo-verdianos a competirem neste circuito global da GKA são Elvis Nunes (20º lugar) e Jordy Sança (24º).

Matchú Lopes, campeão mundial em 2017 e que agora compete em representação oficial da Espanha, encontra-se em 31º lugar na geral. A competição feminina também ainda decorre, ao que tudo indica, e neste momento Irati é a 12ª colocada. Didi Lopes que não compete nesta etapa está atualmente na 23ª posição.